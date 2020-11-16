ГИБДД: В страшном ДТП на улице Есенина погиб водитель Jeep Grand Cherokee

Рязанская ГИБДД рассказала «Комсомолке» подробности смертельного ДТП на улице Есенина, которое произошло утром 16 ноября. Информация о том, что в ДТП погиб пешеход, не подтвердилась.

Как сообщили инспекторы, 42-летняя рязанка за рулем автомобиля KIA Venga на нерегулируемом перекрестке, выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество проезда. В результате "кореец" столкнулся с автомобилем Jeep Grand Cherokee под управлением 63-летнего рязанца. После удара машину рязанской автоледи отбросило на автомобиль KIA Optima.

В результате ДТП водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee скончался на месте происшествия. В настоящий момент причина смерти устанавливается (видео с места аварии).

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