Рязанские любители мини-футбола вступили в борьбу

В отличие от столицы, рязанские представители СМИ в мини-футбольных турнирах не участвуют. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Рязани стартовали сразу два турнира по мини-футболу: областной в трех группах и первенство региона категории 40+. Об этом сообщил сайт "РВ".

Игры проходят на арене "Атрон". В областном турнире принимают участие 32 команды:

*первая группа - 9;

*вторая - 7;

*третья - 16.

Ветераны выясняют кто сильнее в составе шести команд.

Первый тур был сыгран 14 ноября. Его результаты: «Мэдисон» – «Автоимпорт» 1:3; «УМВД» – «Атрон» 3:5; «Спецкомплект» – «Клуб 99» 2:7.

Отметим, что матчи проходят без зрителей, с соблюдением всех "антиковидных" мер. Завершить соревнования планируется в декабре.

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