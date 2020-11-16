Появилось видео поджога медцентра «Клиника-Сити» на улице Зубковой. Фото:. https://rybnoe.net

Появилось видео поджога медицинского центра «Клиника-Сити», расположенного по улице Зубковой в Рязани. По данным портала RybnoeNet, загорелся медцентр в ночь на 15 ноября. Площадь пожара составила 17 кв. метров, никто из людей не пострадал.

По записям с камер видеонаблюдения видно, как неизвестный пробрался в помещение медцентра, потом – вспышка, и мужчина убегает.

По предварительной информации поджог произошел в кабинете врача с компьютерным томографом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сам медцентр теперь закрыт для посетителей ориентировочно до 1 декабря.

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