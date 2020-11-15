ХК "Рязань" уверенно победил "Рубин" на своем льду

Никита Гончаров: нацеленность на ворота соперника. Фото пресс-службы ХК "Рязань".

ХК "Рязань" принимал на своем льду тюменский "Рубин" и после последних двух неудачных матчей на выезде реабилитировался перед своими болельщиками.

В первом периоде трибуны голов не увидели. Во второй трети Андрей С. Иванов открыл счет 1:0. Никита Жульдиков смог забить гол "в раздевалку" - 2:0.

В третьей двадцатиминутке подопечные Сергея Решетникова сумели закрепить успех - третью шайбу в ворота "рубиновых" отправил Никита Гончаров.

Понятно, что победа окрыляет. Особенно перед четырьмя домашними матчами. Немаловажно и то, что Илья Румянцев сумел оставить ворота в неприкосновенности, отразив 44 броска соперников в створ.

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