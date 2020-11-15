Собака из Рязанской области научилась убирать мусор на улицах города. Фото: стоп-кадр из сюжета "Вести-Владимир".

Студентка из Владимира Кристина Аманн научила своего четверного друга убирать мусор с улиц областного, оставшийся после нерадивых горожан, сообщает ВГТРК «Владимир». Собаку Кристина нашла несколько лет назад недалеко от поселка Ранние Всходы Шацкого района, и решила связать этот факт с именем животного - назвала собаку Деметрой - богиней плодородия и земледелия.

— Во время одной из прогулок по парку мы увидели, как люди оставили после себя мусор, разные бутылки из-под сока, из-под газировки, ну и наша собака просто решила потрепать эти бутылочки, использовать их как игрушку, а я ей предложила донести их до мусорки, — рассказывает Кристина. — Несколько бутылок мы отнесли, она поняла, что это весело и интересно. Потом уже она сама стала искать бутылки и относить их к мусорному контейнеру.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!