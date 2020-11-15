В понедельник в Рязани обещают снег, гололедицу и 7-градусный мороз. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В понедельник, 16 ноября, в Рязани ожидается переменная облачность, ночью возможен небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. Местами гололедица. Ветер юго-восточный, порывами до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -7...-2°С, днем -4...+1°С.

Как сообщает региональное управление МЧС, за 18 лет наблюдений в ноябре на территории Рязанской области произошли две природно-техногенных чрезвычайных ситуации - шквалистый ветер и сильный снегопад. В связи с этим специалисты прогнозируют одну природно-техногенную ЧС, не выше межмуниципального уровня.

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