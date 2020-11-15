30-летнего рязанца Романа Яшина обнаружили мертвым.
В Рязани завершились поиски 30-летнего Романа Яшина, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
«Найден. Погиб», - кратко сообщили волонтеры.
Известно, что мужчину похоронили 12 ноября на одном из городских кладбищ.
Напомним, Роман Яшин ушел из дома 15 октября 2020 года, и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно.
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