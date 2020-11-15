За сутки от коронавируса в Рязани умерли еще два человека – всего 73 смертельных случая

Последние новости по коронавирусу в Рязани на сегодня, 15 ноября.
Фото: Артем КИЛЬКИН
За минувшие сутки непосредственно от коронавируса в Рязани скончались еще два человека. Об этом утром 15 ноября сообщил федеральный оперативный штаб. Таким образом, с начала пандемии в Рязанской области зафиксирован уже 73 летальных случая.
Отметим, что излечились от коронавирусной инфекции 9 006 человек.
Ранее федеральный оперштаб сообщил, что за сутки в Рязанской области заразились коронавирусом еще 105 человек (читать подробнее).
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