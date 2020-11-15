В рязанских аптеках из продажи исчезли ртутные градусники

Купить ртутный градусник в Рязани теперь большая проблема. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рязанской области из продажи исчезли ртутные градусники, им на замену придут дорогостоящие – электронные, сообщает «ВР».

По словам фармацевта Марины Клюевой, запасы градусников в аптечных сетях Рязани закончились еще в октябре. Распродавали остатки по 50 рублей за штуку, и в дальнейшем купить ртутные градусники в аптеках Рязани будет нельзя - запретили. Теперь приобрести градусник можно только электронный, по цене 400-600 рублей.

Отметим, что минздрав РФ решил отказаться от ртутных термометров еще в 2013 году, но полный отказ решили провести за семь лет. Они и закончились к осени 2020 года ко второй волне коронавируса.

Напомним, ранее в Рязанскую область поступила первая партия препаратов для бесплатного амбулаторного лечения коронавируса. Речь идет о первой тысячи упаковок «Фавипиравира» и «Апиксабана» (смотреть перечень других препаратов).

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