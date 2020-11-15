В пруду под Рязанью обнаружили труп утонувшего лося. Фото: издательство "Пресса".

Неделю назад, 6 ноября, недалеко от поселка Пронск, в непосредственной близости от мусорного полигона, грибник обнаружил мертвого лося. Труп животного плавал в пруду, сообщает издательство «Пресса».

Выяснилось, что мертвый лось уже не первую неделю находится в водоеме, но до обращения в районную газету, никто из ответственных лиц не удосужился извлечь тушу из пруда.

Лишь 12 ноября охотовед Сергей Чернухин вместе с лесничим Михаилом Судьбиным с помощью техники подняли труп животного, исследовали, а потом, с соблюдением всех санитарных норм, захоронили, обработав территорию известью.

По данным специалистов, лось погиб от утопления.

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