География COVID-19: Рязань дала абсолютное большинство прироста, но есть и три новые точки на карте

Оперативная группа обновила данные по географии распространения COVID-19 в Рязанской области. Из 111 новых случаев абсолютное большинство – 81 положительный тест – приходится на областной центр.

Впервые COVID-19 отмечен в населенных пунктах Передельцы Рязанского района, Ершово Клепиковского района и Бахметьево Александро-Невского района.

С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 13 ноября:

- Рязань - 6287 случаев с начала пандемии (+81);

- Рязанский район – 493 (+5) (Подвязье – 24 (+1), Листвянка – 14 (+1), Агро-Пустынь – 12 (+1), Высокое – 11 (+1), Передельцы – 1 (+1);

- Скопин – 385 (+3);

- Рыбное – 286 (+2);

- Сасово – 258 (+2);

- Клепиковский район – 211 (+2) (Криуша – 28 (+1), Ершово – (+1);

- Рыбновский район – 201 (+2) (Сидоровка – 5 (+1), Окаемово – 2 (+1);

- Шиловский район – 201 (+1) (Лесной – 66 (+1);

- Касимовский район – 178 (+1) (Елатьма – 12 (+1);

- Шилово – 163 (+1);

- Александро-Невский район – 100 (+2) (Студенки – 9 (+1), Бахметьево – 1 (+1);

- Старожиловский район – 100 (+1) (Большие Поляны – 6 (+1);

- Чучково – 81 (+1);

- Сасовский район – 75 (+2) (Сотницыно – 13 (+2);

- Шацк – 72 (+1);

- Милославский район – 55 (+1) (Озерки – 4 (+1);

- Милославское – 52 (+1);

- Кадом – 32 (+2);

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Оперативная группа обновила данные о состоянии заболевших (подробности).