За сутки рязанские больницы покинули более 40 пациентов с COVID-19

По состоянию на 18.30 14 ноября (суббота) в больницах Рязанской области находятся 432 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе трое детей. Сутки назад (13 ноября) в больницах было 475 пациентов.

Из нынешних 432 пациентов состояние 90 человек врачи оценивают как удовлетворительное. У 298 человек состояние средней степени тяжести. 44 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 19 подключены к аппаратам ИВЛ. Сутками ранее тяжелых пациентов было 46, их них 23 находились на аппаратах ИВЛ.

Таким образом положительная динамика наблюдается, как по количеству выписанных рязанцев, так и по тяжелым случаям.

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