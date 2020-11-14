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Председатель Рязанского областного суда Елена Сапунова подала в отставку

Ее заявление будет рассмотрено Высшей квалификационной коллегией судей РФ
Источник:kp.ru
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Елена Сапунова может сохранить должность. Фото: сайт Рязанской гордумы.

Елена Сапунова может сохранить должность. Фото: сайт Рязанской гордумы.

Сайт Высшей квалификационной коллегии судей РФ сообщает, что на своем заседании 24 ноября коллегия рассмотрит вопрос о прекращении полномочий председателя Рязанского областного суда Елены Сапуновой. Соответствующее заявление Сапунова написала еще в конце октября.

В настоящее время обязанности председателя регионального суда исполняет Марина Олеговна Танишина.

Также отметим, что Елена Сапунова возглавляла Рязанский суд с 2014 года.

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