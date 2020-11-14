На рязанском участке трассы М-5 «Урал» перевернулись фура

Фото: издательство "Пресса". Фото с места ДТП.

В пятницу, 13 ноября, около восьми часов утра на 319-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» на территории Путятинского района Рязанской области произошло серьезное ДТП.

Местами выпал снег, температура была около нуля. В таких погодных условиях водитель грузовика МАЗ из Пензенской области неправильно оценил безопасную скорость для движения. Грузовик занесло, он зацепил встречную обочину и перевернулся.

Издательство «Пресса» сообщает, что водитель не пострадал.