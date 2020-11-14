COVID-19: второй день подряд в Рязанской области количество выздоровевших превышает количество заболевших

В субботу, 14 ноября, в Рязанской области выявлено еще 111 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 12 220 человек. Поправились за сутки 116 человек – второй день в регионе количество выздоровевших превышает количество заболевших. Всего с начала пандемии переболели 8893 рязанца.

В России 14 ноября был зафиксирован очередной рекорд по суточному приросту заболевших – 22 702. На этом фоне ситуация в Рязанской области выглядит стабильно.

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