Экспертиза Росприроднадзора: РНПК не имеет отношения к навозному запаху

Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора провело внеплановую проверку АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», согласованную с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой. Проверка проходила в период с 9 октября по 6 ноября. В ходе проверки выявлены незначительные нарушения, однако превышений концентраций веществ на уровне выше порога органолептического восприятия не обнаружено. Отдельные незначительные превышения по аммиаку обнаружены на очистных сооружениях в объемах, не влияющих на запахи и ниже предела чувствительности человеческого обоняния. Сероводород на промышленной площадке предприятия не обнаружен.

Из результатов проверки, проведенной Росприроднадзором, взаимосвязи между деятельностью РНПК и характерным навозным запахом, накрывшим Рязань в первой декаде октября, не выявлено. Получается, что оснований считать нефтезавод виновников неприятного навозного запаха нет. Губернатор Рязанской области Николай Любимов уже предостерегал от преждевременных выводов. Теперь Рязань в ожидании оглашения результатов проверки других промышленных предприятий, а также АО «Павловское» и АО «Окское».