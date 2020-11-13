Мэр Елена Сорокина проводит встречи с рязанцами в условиях пандемии.

Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала, как проводит встречи с жителями города в условиях пандемии. Об этом глава городской администрации сообщила на своей странице в Facebook.

«Сложившаяся пандемическая ситуация побуждает нас проводить прием граждан в новых форматах. До недавнего времени мы на регулярной основе общались с жителями во время выездных мероприятий. Кроме того, граждане направляют свои обращения в адрес администрации по телефону, а также письмами, в том числе, на электронную почту», - сообщает Елена Сорокина.

По словам главы городской администрации, власти всегда дают ответы в рамках своих полномочий на обращения граждан и предпринимает все возможные меры для того, чтобы те проблемы, которые возникают у жителей города, разрешались.

Но есть рязанцы, которые просят о личной встрече с главой администрации в силу специфики своих вопросов и жизненных обстоятельств. Так, 13 ноября с ними прошла встреча в формате видеоконференции.

Одним из вопросов, который задала руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Ольга Каркина, был связан с расселением аварийных домов и предоставлением нуждающимся гражданам маневренного фонда. Напомним, в настоящее время в Рязани более 60 аварийных домов, которые нуждаются в расселении. Восемь из них включены в федеральную программу, 59 домов в нее не вошли. Люди оказались в очень непростой ситуации.

— Эмоциональный фон и психологическое состояние нарушены, поэтому мы должны обеспечить людям пусть временные, но достойные условия жизни, — заявила Елена Сорокина. — Исходя из этих обстоятельств, месяц назад мы решили выделить 1,2 миллиона рублей на ремонт маневренного фонда из городского бюджета. На эти деньги до конца года отремонтируют десять жилых помещений и места общего пользования: санузлы, кухни, душевые и бытовые помещения. В комнатах ремонтируются пол, потолок, стены, где необходимо, устанавливаются пластиковые окна.

До конца текущего года план по ремонту должен быть выполнен.

Как отметила в мэрии, Елена Сорокина поручила с каждым человеком вести индивидуальные переговоры и находить решения, которые будут устраивать всех жителей, а структурным подразделениям городской администрации необходимо взять на контроль все вопросы, которые были сегодня озвучены.