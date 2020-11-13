Новые случаи коронавируса выявили в 31 точке Рязанской области

13 ноября опергруппа обновила данные о распространении коронавируса в Рязанской области. 107 новых случаев заражения выявили в 31 населенном пункте.

В Рязани у 64 человек тесты на COVID-19 оказались положительными. В Рыбном и Рыбновском районе в целом прибавилось 8 заболевших.

С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 12 ноября:

- Рязань - 6205 случаев с начала пандемии (+64);

- Рязанском районе – 506 (+4) (Дядьково – 46 (+1), Алеканово – 12 (+2), Наумово – 4 (+1));

- Скопин – 382 (+3);

- Ряжск – 316 (+3);

- Рыбное – 284 (+4);

- Сасово – 256 (+1);

- Клепиковский район – 209 (+1) (Криуша – 27 (+1));

- Рыбновский район – 199 (+4) (Баграмово – 21 (+1), Вакино – 5 (+2), Чурилково – 5 (+1));

- Касимовский район – 177 (+1) (Елатьма – 11 (+1));

- Михайловский район – 171 (+2) (Октябрьский – 51 (+2));

- Спасский район – 171 (+2) (Троица – 10 (+1), Петровичи – 2 (+1));

- Михайлов – 142 (+1);

- Александро-Невский – 115 (+1);

- Сараевский район – 111 (+1) (Борец – 7 (+1));

- Старожиловский район – 99 (+1) (Совхоз имени Ленина – 12 (+1));

- Александро-Невский район – 98 (+1) (Студенки – 8 (+1));

- Сапожок – 90 (+1);

- Шацкий район – 82 (+1) (Черная Слобода – 22 (+1));

- Чучковский район – 80 (+1) (Назаровка – 5 (+1));

- Захаровский район – 76 (+1) (Федоровское – 6 (+1));

- Шацк – 71 (+1);

- Спас-Клепики – 68 (+3);

- Пронский район – 62 (+1) (Береговая Погореловка – 5 (+1));

- Ряжский район – 55 (+1) (Подвислово – 2 (+1));

- Захарове – 54 (+2);

- Ухолово – 50 (+1).