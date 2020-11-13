Андрей Макаров оказал поддержку городской клинической станции скорой медицинской помощи

Фото: РОО "Единая Россия".

В сложившейся эпидемиологической обстановке медицинские работники, которые в ежедневном режиме помогают заболевшим новой коронавирусной инфекцией, нуждаются в особой поддержке.

Член фракции «Единой России» в Государственной Думе, председатель комитета по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров передал для персонала городской клинической станции скорой медицинской помощи холодильное оборудование и микроволновки. Поддержку от депутата получили 4 подстанции учреждения здравоохранения.

«Сейчас все больницы и поликлиники работают в режиме повышенной готовности. В такое непростое время любая помощь, любые позитивные эмоции очень важны, потому что они помогают врачам в повседневной работе, настраивают на борьбу с пандемией», – считает Андрей Макаров.

По словам главного врача городской клинической станции скорой медицинской помощи Игоря Задоя, в настоящее время сформированы 4 инфекционные бригады, еще 7 резервных – они выезжают на вызовы с подозрением на коронавирусную инфекцию.

«На каждой подстанции есть специально оборудованная комната для приема пищи и отдыха. Там есть бытовая техника, но она требовала замены. Спасибо за помощь», – поблагодарил он депутата Государственной Думы.

Напомним, Рязанская область получит дополнительно 82 млн 701 тысяч рублей на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. Средства выделяются по поручению президента РФ. Решение принято комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

Кроме этого, на софинансирование выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медицинскую помощь людям, заболевшим COVID-19, заложено более 51,6 млн рублей. Еще чуть более 89 млн рублей будет направлено на финансовое обеспечение выплат за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

По мнению Андрея Макарова, выплаты стимулирующего характера – это сегодня та прямая реальная помощь, которую государство оказывает регионам для того, чтобы поддержать наших медиков.

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