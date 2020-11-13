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Общество

Школы Рязанской области возобновят работу 16 ноября

Обучение будет вестись в очном режиме. Переводить на дистанционку будут только «в случае необходимости»
Антон КОНОВАЛОВ
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Санитарно-эпидемиологический контроль в рязанских школах усилят.

Санитарно-эпидемиологический контроль в рязанских школах усилят.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 16 ноября школы Рязанской области возобновят работу в очном режиме. Такое решение принято оперштабом по борьбе с COVID-19 при региональном правительства. Трансляция заседания прошла в пятницу, 13-го числа.

На дистанционную форму обучения отдельные классы и образовательные организации будут переводиться только «в случае необходимости», степень которой минобр определяет совместно с Роспотребнадзором при ежедневном мониторинге. Об этом в своем докладе сообщила министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина.

По словам Щетинкиной, по состоянию на 12 ноября на больничном находятся 667 педагогов общеобразовительных организаций (почти столько же, сколько в момент продления каникул). Часть из них болеет коронавирусной инфекцией.

Образование