Школы Рязанской области возобновят работу 16 ноября

Санитарно-эпидемиологический контроль в рязанских школах усилят. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 16 ноября школы Рязанской области возобновят работу в очном режиме. Такое решение принято оперштабом по борьбе с COVID-19 при региональном правительства. Трансляция заседания прошла в пятницу, 13-го числа.

На дистанционную форму обучения отдельные классы и образовательные организации будут переводиться только «в случае необходимости», степень которой минобр определяет совместно с Роспотребнадзором при ежедневном мониторинге. Об этом в своем докладе сообщила министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина.

По словам Щетинкиной, по состоянию на 12 ноября на больничном находятся 667 педагогов общеобразовительных организаций (почти столько же, сколько в момент продления каникул). Часть из них болеет коронавирусной инфекцией.