Новогодние праздники в рязанском регионе пройдут с ограничениями

Из всех новогодних радостей для рязанцев осталась иллюминация.

-Новогоднее оформление городов отменять не будем. Новогодние елки, иллюминация и другие праздничные украшения на улицах будут, — заявил губернатор Николай Любимов во время проведения заседания оперштаба 13 ноября.

И это всё, хорошие новости на этом закончились. Новогодние елки для детей проводиться не будут, также не планируют заливать катки, чтобы избежать скопления людей.

Стало быть, в Рязанской области празднование наступающего 2021 года официально пройдет с ограничениями.