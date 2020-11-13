Татьяна Панфилова проведет дистанционный прием граждан

Фото: РОО "Единая Россия".

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой общественная приемная партии «Единая Россия» продолжает работать в дистанционном режиме.

«Из-за пандемии коронавируса мы были вынуждены отменить личные приемы: депутаты и специалисты принимают граждан дистанционно. Мой ближайший онлайн-прием пройдет на будущей неделе. Граждане могут предварительно позвонить в приемную и сообщить сотруднику свой контактный номер телефона и суть вопроса. 18 ноября я лично перезвоню всем обратившимся», – отметила руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия», депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова.

Парламентарий добавила, что в случае необходимости рязанцы могут подать письменное обращение.

«Направить его можно по электронной почте op@ryazan.er.ru, а также на сайте ryazan.er.ru в разделе «Приемная». За помощью в решении своих вопросов можно также обратиться по телефонам приемной (4912) 28-43-13 и 28-43-23», – рассказала координатор по работе с обращениями граждан исполнительного комитета Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Синица.

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