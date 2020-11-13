Рязанские сторонники проводят акцию «Активная самоизоляция»

Фото: РОО "Единая Россия".

Как пояснила председатель регионального Совета сторонников, депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова, новая акция предполагает публикацию видеороликов, в которых специалисты расскажут, как сохранить психологическое и физическое здоровье, скрасить досуг.

«Во время пандемии пожилые люди вынуждены сидеть на самоизоляции, у них заметно сужается круг общения, меняется привычный уклад жизни. Но даже в таких условиях можно проводить время с пользой», – считает она.

Региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив Елена Синица пояснила, что первым рязанцы увидят ролик, в котором психолог Комплексного центра социального обслуживания населения города Рязани Ирина Назарова расскажет о влиянии мыслей и слов на здоровье человека.

«Нет ничего важнее здоровья. Именно поэтому ЦПГИ решил провести акцию «Активная самоизоляция», − рассказала Елена Синица. − Несмотря на то, что главная целевая аудитория − представители старшего поколения, уверена, видеолекции будут полезны для людей разного возраста».

Видеоурок психолога, а также другие видеоролики будут размещены на страницах Центра поддержки гражданских инициатив в социальных сетях и на сайте сторонников «Единой России».

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