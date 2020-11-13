Проект бюджета Рязани передали в городскую Думу

Елена Сорокина вручила Юлии Рокотянской увесистую папку будущего бюджета Рязани. И ответственность за его принятие. Фото: сайт горадминистрации.

Проект бюджета Рязани на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов внесен на рассмотрение в Рязанскую городскую Думу 13 ноября.

- Бюджет получился сбалансированным. И самое главное – он сохраняет свою социальную направленность. В нем отражены запросы горожан, они связаны с теми направлениями, которые предусмотрены национальными проектами: строительство объектов социальной сферы, ремонт дорог, благоустройство городских территорий, – подчеркнула Елена Сорокина.

Бюджетные ассигнования отражены в разрезе муниципальных программ и приоритетных мероприятий. Его основу составляют 15 муниципальных и 3 ведомственные программы.

Общая сумма доходов составит около 10,5 млрд. рублей, расходов – более 10,9 млрд. рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы на 2021 год определены в объеме более 4,9 млрд. рублей. При этом доля отраслей социальной сферы составит в 2021 году почти 73% в общем объеме расходов бюджета.

На 30 ноября назначены публичные слушания. Бюджет планируют принять в городской Думе в середине декабря.