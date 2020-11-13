Рязанские власти озаботились "уклонистами" от армейской службы

Замглавы администрации Савин (справа) и Федин озаботились "уклонистами". Фото: сайт горадминистрации.

Совещание по вопросу осенней призывной комиссии состоялось 12 ноября в администрации города Рязани. В нем приняли участие заместители главы администрации Сергей Савин и Олег Федин, сотрудники ОМВД, военные комиссары районов, представители структурных подразделений горадминистрации.

При этом участники совещания отметили, что совместными усилиями военкоматов, УМВД, органов местного самоуправления усилены меры по организации и проведение розыска граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. Также усилено информационное сопровождение вопросов призыва.

Однако, некоторое время назад, на встрече с недавно ставшим областным военкомом Олегом Серкезом, ггубернатор Николай Любимов подчеркнул, что "власти никогда не краснели за результаты призывных кампаний в регионе, и уверен, что в дальнейшем будут приложены все усилия к тому, чтобы обеспечить их успешное проведение".