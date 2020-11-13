Роспотребнадзор проверил воздух во время пожара в ТЦ «М5 Молл»

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

Роспотребнадзор отчитался о результатах мониторинга воздуха во время пожара в торговом центре «М5 Молл». Напомним, ЧП произошло в Рязани вечером 12 ноября. Пожар начался в батутном клубе, охватил площадь 500 квадратных метров и привел к обрушению конструкций здания.

Специалисты аккредитованного испытательного лабораторного центра отобрали пробы воздуха в зоне жилой застройки на содержание целого ряда веществ: оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдегида, диоксида серы, взвешенных веществ. При этом учитывалось направление ветра.

- Пробы с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зарегистрированы, - сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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