У Касимова случилось серьезное ДТП с КАМАЗом и легковушкой

Фото: УМВД по Рязанской области.
12 ноября недалеко от Касимова в Рязанской области случилось серьезное ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. Примерно в 22:30 на 117 километре трасс «Шацк - Сасово - Касимов» столкнулись КАМАЗ и Ford Fusion.
Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, аварию, по предварительной информации, спровоцировал 46-летний водитель Ford, житель Касимовского района:
- Выполняя маневр обгона, не убедился в безопасности маневра, не справился с управлением и совершил столкновение с попутно двигавшимся грузовым автомобилем, - восстановили картину ДТП полицейские.
В результате водителя легковушки госпитализировали.
Фото: УМВД по Рязанской области.
Фото: УМВД по Рязанской области.