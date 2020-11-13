У Касимова случилось серьезное ДТП с КАМАЗом и легковушкой

Фото: УМВД по Рязанской области.

12 ноября недалеко от Касимова в Рязанской области случилось серьезное ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. Примерно в 22:30 на 117 километре трасс «Шацк - Сасово - Касимов» столкнулись КАМАЗ и Ford Fusion.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, аварию, по предварительной информации, спровоцировал 46-летний водитель Ford, житель Касимовского района:

- Выполняя маневр обгона, не убедился в безопасности маневра, не справился с управлением и совершил столкновение с попутно двигавшимся грузовым автомобилем, - восстановили картину ДТП полицейские.

В результате водителя легковушки госпитализировали.

Фото: УМВД по Рязанской области.