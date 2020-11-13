«Единая Россия» подготовила три блока поправок ко второму чтению федерального бюджета

Фото: РОО "Единая Россия".

Ко второму чтению федерального бюджета «Единая Россия» подготовила поправки, которые можно разделить на три блока. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе брифинга 11 ноября.

«В основу поправок легли предложения от людей, экспертов и бизнеса в регионах, – отметил Андрей Турчак. – Многие из них были учтены при подготовке ко второму чтению проекта бюджета на 2021-2023 годы. Эту работу партия вела совместно с правительством и Минфином».

Первый блок – улучшение инфраструктуры и качества жизни людей на селе и в городах. В частности, будут выделены дополнительные средства на строительство, ремонт, обновление материально-технической базы сельских домов культуры. Запланированы средства на создание модельных библиотек, на реконструкцию и ремонт детских школ искусств. Кроме того, «Единая Россия» предложила увеличить расходы на поддержку театров в малых городах и ТЮЗов.

Еще одна поправка — увеличение финансирования на развитие спортивной инфраструктуры: ремонт спортзалов в сельских школах, строительство ФОКОТов (физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа) с футбольным полем или баскетбольной площадкой, легкоатлетическими дорожками, уличными тренажерами. Допфинансирование даст возможность построить 100 таких площадок по всей стране.

Будет увеличено финансирование проектов благоустройства территорий.

Второй блок поправок касается дополнительного обеспечения соцгарантий и защиты отдельных категорий граждан. В частности, жителей в шахтерских городах и поселках преимущественно в зоне Байкало-Амурской магистрали.

Предполагается увеличение субсидирования на два миллиарда рублей авиаперевозок по трем приоритетным направлениям – Дальний Восток, Крым и Калининград. Благодаря специальной программе люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, школьники и студенты имеют возможность оформить льготные авиабилеты.

Третий блок поправок направлен на финансирование мер по устранению проблемы так называемого «цифрового неравенства». Это касается обеспечения связью и Интернетом малых населенных пунктов. К концу 2021 года планируется завершить подключение к Интернету населенных пунктов, где живет от 250 до 500 человек.

«Со следующего года начнется подключение населенных пунктов с численностью от 100 до 250 жителей. Благодаря нашей поправке этот процесс, безусловно, пойдет значительно быстрее», – сказал Андрей Турчак.

Кроме того, партия подготовила поправку о финансировании патриотического воспитания в школах и вузах – по президентскому закону, принятому летом, оно стало обязательным.

В целом поправки «Единой России» ко второму чтению проекта бюджета «стоят» 14 миллиардов рублей.

«К каждой поправке есть папка расчетов. Вот это то, что сделала партия с каждым профильным министерством и ведомством. Это совместно отработанная позиция – сверка часов с каждым регионом, проверка вопросов, связанных фактически с каждым человеком. Самое главное – чтобы эти деньги пришли и реально работали», – сказал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам, парламентарий от Рязанской области Андрей Макаров.

Напомним, ранее «Единая Россия» единогласно поддержала проект бюджета в первом чтении. Над документом партия в течение нескольких месяцев работала совместно с кабмином. В него вошли предложения, основанные на результатах реализации партийных проектов. Федеральный бюджет обеспечивает социальные гарантии государства и сохраняет поддержку регионов.

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