За сутки от коронавируса в Рязани умер еще один человек – всего 71 смертельный случай

Последние новости по коронавирусу в Рязани на 13 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки непосредственно от коронавируса в Рязани скончался один человек. Об этом утром 13 ноября сообщил федеральный оперативный штаб. Таким образом, с начала пандемии в Рязанской области зафиксирован уже 71 летальный случай.

Отметим, что излечились от коронавирусной инфекции 8 777 человек.

Ранее федеральный оперштаб сообщил, что за сутки в Рязанской области заразились коронавирусом еще 107 человек (читать подробнее).

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