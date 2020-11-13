Последние данные по коронавирусу в Рязани на 13 ноября: за сутки заразились еще 107 человек

К утру 13 ноября в Рязанской области выявили еще 107 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб.

Таким образом, с начала пандемии на территории Рязанского региона коронавирусом заболели уже 12 109 человек.

Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил об обработке 8369 анкет граждан, прибывших в Рязанскую область из-за границы. На данный момент коронавирус выявили у 35 человек, которые привезли заразу из Турции (читать подробнее).

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