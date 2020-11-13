В Рязани оборудуют больше 350 мусорных площадок

Так по задумке властей будет выглядеть типовая мусорная площадка.

До конца года в Рязани должны оборудовать больше 350 типовых контейнерных площадок для сбора мусора. Управление благоустройства города ищет подрядчика, но пока безуспешно. Уже три аукциона не состоялись из-за отсутствия заявок.

На закупку власти готовы потратить более 37 млн рублей. На каждом объекте должно быть ограждение, освещение, водонепроницаемое покрытие площадки. От их наличия варьируется стоимость работ – от 76 тысяч до почти 214 тысяч рублей. На площадках установят до 5 контейнеров, в том числе обязательно один для раздельного сбора мусора.

В списке 124 адреса Московского района, 101 – Октябрьского, 67 – Железнодорожного, 62 – Советского, в том числе Солотчи. Полный список мест доступен в аукционной документации по ссылке.