Роспотребнадзор опубликовал результаты проверки рязанцев, прилетевших из-за границы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты регионального Роспотребнадзора обнаружили коронавирус у 35 человек, прибывших в Рязанскую область из Турции, сообщает пресс-служба ведомства. Всех обследовали в течение трех дней после возвращения из-за границы.

Всего, по состоянию на 12 ноября, санитарные врачи обработали 8 389 анкет граждан, прибывших в регион из иностранных государств.

Те же, кто после прибытия из-за границы не прошли в течение трех дней тестирование на коронавирусную инфекцию и не внесли результаты исследований на портал Госуслуг, попадут под административную ответственность, уверяют в управлении Роспотребнадзора.

К настоящему времени неизвестно, за какой период обнаружились положительные тесты на коронавирус у прибывших из Турции в Рязань наших земляков.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что рязанские студенты не болеют коронавирусом группами. Заболеваемость среди учащихся находится на низком уровне (читать подробнее).

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