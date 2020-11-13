Объявлен конкурс на создание платной парковки у вокзала «Рязань-1».

Власти Рязани объявили о начале проведения конкурса, который даст победителю право на заключение инвестиционного соглашения по созданию и использованию платных парковок закрытого типа на улице Вокзальной между домами №№26 и 28 (площадь у вокзала «Рязань-1» - Ред.). Соответствующее извещение опубликовано 13 ноября.

Согласно документу, минимальный размер платы за пользование платными парковками закрытого типа составит 10%, которые инвестором-оператор должен будет перечислять администрации Рязани.

Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы до 14 декабря 2020 года, а результаты конкурса подведут 25 декабря.

Напомним, ранее администрация города и бесплатную парковку у вокзала «Рязань-1» официально сделала бесплатной (читать подробнее).

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