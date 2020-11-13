За сутки к аппаратам ИВЛ в Рязани подключили еще шесть человек, зараженных коронавирусом

Последние новости по коронавирусу в Рязани на пятницу, 13 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 13 ноября в больницах Рязанской области находятся 472 человека, зараженных коронавирусом, сообщает оперативная группа. Это на шесть человек больше, чем сутками ранее. Из них 4 (-2) ребенка.

Состояние 80 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 343 (+2) пациента - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 49 (+4) человек, из них 28 (+6) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и лечатся на дому под постоянным наблюдением врачей.

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