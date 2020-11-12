Крупный пожар в рязанском ТЦ «М5 Молл» локализован

Врио начальника ГУ МЧС по Рязанской области Александр Савуков объявил о локализации пожара в торговом центре «М5 Молл». К этому моменту огонь успел распространиться на 500 квадратных метров и привел к обрушению конструкций здания.

- Пожару присвоен ранг №3. На месте работает 19 единиц техники и 58 человек личного состава, - сказал Савуков примерно в 18.40. - По оперативной информации звеньев газодымозащитной службы, пострадавших не обнаружено.

Савуков заверил, что угрозы дальнейшего обрушения нет.

По данным областного правительства, из ТЦ эвакуировали более 250 человек.