Полиция начала проверку после драки подростков в рязанском ТРЦ

Рязанские полицейские инициировали проверку после драки подростков в ТРЦ «Малина». Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ведомстве подчеркнули, что изучат записи с камер наблюдения торгового центра. А родителей участников инцидента (в том случае, если они несовершеннолетние) привлекут к административной ответственности и штрафу в размере от 100 до 500 рублей.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео с дракой. Один из участников потасовки повалил своего соперника на пол. После этого к ним подошел третий неизвестный и несколько раз ударил лежащего ногой.

Напомним, распоряжением губернатора Рязанской области жителям региона, не достигшим 18 лет, запрещено находится в торговых и торгово-развлекательных центрах без сопровождения родителей или других законных представителей. Ограничение действует в период с 5 по 15 ноября.

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