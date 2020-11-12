Андрей Красов: Утверждая министров, депутаты разделяют ответственность за их работу

Фото: РОО "Единая Россия".

Российский парламент впервые рассмотрел вопрос об утверждении министров и вице-премьера правительства страны. Такие полномочия появились у Госдумы после изменения Конституции РФ и принятия нового федерального закона «О Правительстве Российской Федерации».

«Утверждая министров, депутаты разделяют ответственность за их работу. Теперь эта норма закреплена в основном законе Российской Федерации», – отметил Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по обороне, член фракции «Единой России» Андрей Красов.

По его словам, многие партийные проекты, которые реализуются по инициативе и при содействии «Единой России», так или иначе связаны с министерствами, в которых произошли кадровые изменения. В первую очередь, это строительство крупных социально значимых и инфраструктурных объектов, дорог, газопроводов.

«Уверен, что Рязанская область продолжит эффективное сотрудничество с профильными министерствами для выполнения задач национальных и партийных проектов», – заключил Андрей Красов.

Министром транспорта стал директор «Аэрофлота» Виталий Савельев, министром строительства и ЖКХ – заместитель главы Минстроя Ирек Файзуллин, главой Минприроды – действующий министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министром энергетики — генеральный директор «РусГидро» Николай Шульгинов, пост руководителя Минвостокразвития занял генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Экс-глава Минэнерго Александр Новак стал вице-премьером.

На правах рекламы.