Против начсклада Сасовского летного училища возбудили уголовное дело

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Против начальника склада горюче-смазочных материалов Сасовского летного училища гражданской авиации возбудили уголовное дело. Он обвиняется в халатности из-за утечки 13 тонн авиатоплива.

Инцидент произошел еще в марте 2020 года, но до определенного времени оставался незамеченным, так как подозреваемый сфальсифицировал показатели контрольных приборов:

«Причиненный ущерб превысил 1 700 000 рублей. Следователи Восточного следственного отдела на транспорте продолжают сбор доказательственной базы», - сообщили в Московском межрегиональном СУ на транспорте СКР.