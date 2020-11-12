Впервые в истории рязанской ОКБ работает женщина-водитель

Ольга Фролова за рулем медицинского автомобиля. Фото пресс-службы регионального минздрава.

Мать четверых детей Ольга Фролова приступила к работе в поликлинике №14 в самый пик пандемии в качестве водителя, и теперь она ежедневно и вовремя доставляет участковых терапевтов к пациентам на дом.

В истории ОКБ, к которой и относится поликлиническое отделение, это случилось впервые в истории. Об этом рассказала пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

В сообщении подчеркивается, что у Ольги Фроловой многолетний стаж безаварийного вождения.

Региональный минздрав сообщил 12 ноября сообщил еще одну приятную новость. В ГКБ №11 Рязани открылась ПЦР-лаборатория для диагностики коронавирусной инфекции. Бесплатные тесты делают пациентам, которые получают лечение в «красной зоне» больницы №11, а также наблюдаются амбулаторно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!