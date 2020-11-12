Дело рязанского психа-убийцы направлено в суд

Ворошиловский убийца оказался психически больным человеком. Фото из архива "КП".

Следователи Московского МСУ СКР по Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя областного центра. Ему инкрминируется ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Вечером 9 декабря 2019 года на одной из улиц поселка Ворошиловка к трем представителям ближнего зарубежья, находившимся в машине, подошел мужчина и стал беспричинно провоцировать конфликт. Он нанес одному из пассажиров машины удар ножом в грудь, а другому в бедро. Водитель автомобиля вместе с ранеными сумел-таки уехать. Однако, один из его товарищей от полученных телесных повреждений скончался, другому был причинен легкий вред здоровью.

Оперативникам по "горячим следам" удалось установить личность нападавшего. Им оказался житель города Рязани 1984 года рождения. Ему была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Она установила,что молодой мужчина страдает хроническим психическим расстройством и совершил общественно опасное деяние в состоянии невменяемости.

Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к нему принудительной меры медицинского характера.

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