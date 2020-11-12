На ночной трассе в Пронском районе водитель Audi на скорости вылетел в кювет.

В ночь на 11 ноября в Пронском районе 44-летний житель Ряжска за рулем автомобиля Audi 100 на скорости не справился с управлением, вылетел с дороги в кювет и перевернулся, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В результате ДТП водитель получил серьезные травмы, но медики оказали ему своевременную помощь.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека получили различные травмы.

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