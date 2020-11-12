Плюс 109. Такова цифра суточного прироста больных COVID-19 в Рязани и области

Еще 109 рязанцам требуется медпомощь. Фото из архива "КП".

12 ноября в регионе выявлено еще 109 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что соответствует 9,70 на 100 тыс. населения (по РФ – 14,72 на 100 тыс. населения). Темп прироста за сутки – 0,9%. Такие цифры приводит региональная опергруппа.

Стало быть, с начала пандемии в Рязани и области коронавирус подтвердился у 12002 человек. Показатель заболеваемости 1067,69 на 100 тыс. населения (по РФ – 1265,69 на 100 тыс. населения).

Напомним, что управление Росздравнадзора по Рязанской области открыло "горячую линию" по наличию в аптеках лекарств, рекомендованных для лечения коронавируса.

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