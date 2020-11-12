Роспотребнадзор: Рязанские студенты коронавирусом группами не болеют. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Рязани среди студентов заболеваемость коронавирусом находится на низком уровне. Об этом сообщил представитель Роспотребнадзора, отвечая на вопрос рязанки Елены Зубковой на странице губернатора Николая Любимова.

«А не пора ли снова посадить на дистанционку студентов в колледжах? Снова начать обработку улиц, площадок и транспорта», - написала рязанка.

Сотрудники Роспотребнадзора оперативно отвели и сообщили, что показатели заболеваемости среди студентов остаются на низком уровне.

— На текущей момент в образовательных учреждениях групповой заболеваемости коронавирусной инфекции среди студентов не зарегистрировано. Рост заболеваемости от части связан с несоблюдением населением правил общественной и личной профилактики, — ответили в ведомстве.

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