В больнице №11 Рязани открыли ПЦР-лабораторию

В Рязани стало еще на одну лабораторию больше. Фото из архива "КП".

Региональный минздрав анонсировал открытие в ГКБ №11 Рязани открытие ПЦР-лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции. Бесплатные тесты делают пациентам, которые получают лечение в «красной зоне» больницы №11, а также наблюдаются амбулаторно.

В настоящий момент в ПЦР-лаборатории ежедневно выполняют порядка 30 тестов. Результаты готовы в течение 2-3 суток. Работа с биоматериалом проводится в будние дни. С увеличением мощностей в лаборатории обещают расширить спектр исследований.

Муниципальные образования не могут сразу отправить тесты на коронавирус в лаборатории из-за маленькой квоты и получают результаты исследований с большой задержкой. Этот вопрос в конце октября поднял глава Александро-Невского района Владимир Оводков.

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