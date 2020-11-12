Рязаньстат огласил результаты роста цен в регионе за истекшие 10 месяцев

Цены растут - покупательский спрос падает. Фото из архива "КП".

Инфляция в Рязанской области в октябре составила 0,4%, с начала 2020г - 3,8%. Такие цены приводит Interfax.ru со ссылкой на Рязаньстат.

Индекс потребительских цен в Рязанской области в октябре составил 100,4%, с начала 2020 года - 103,8%. Так, цены на продовольственные товары в регионе в прошедшем месяце повысились на 0,6%, за 10 месяцев - на 4,8%. Наиболее ощутимо подорожали подсолнечное масло - с начала года на 17,1%; сахар - на 72,8%; крупа и бобовые - рост на 25,7%.

Цены на непродовольственные товары в октябре повысились на 0,5% (с начала года - на 4,1%). Подорожали строительные материалы с начала 2020 года на 6,2%, медикаменты - на 10%, электротовары и другие бытовые приборы - на 3,1%. Цены на автомобильный бензин выросли на 2%.

Стоимость услуг в Рязанской области с начала года повысилась на 1,8%.

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