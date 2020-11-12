В Рязани приостановили реставрацию здания гимназии №2

В Рязани никак не могут отреставрировать здание гимназии №2, сообщает ГТРК «Ока». Региональные власти ищут нового подрядчика. Но проблема в том, что работы можно поручить только компании с лицензией министерства культуры, так как здание является объектом культуры.

Напомним, чиновники уже не первый год пытаются решить проблему с реставрацией гимназии №2 – места, где преподавал Солженицын. На переделку халтуры, допущенной ранее, уйдет около 485 миллионов рублей. Из-за того, что один из корпусов закрыт, дети учатся в две смены (читать подробнее).

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