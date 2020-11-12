В Старой Рязани раскопали усадьбы ювелиров-шахматистов. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В Старой Рязани обнаружили две усадьбы ювелиров XIII века, сообщает ТАСС со ссылкой на институт археологии РАН. Ученые предполагают, что обе усадьбы погибли после взятия города войсками Батыя.

— Мы раскопали усадьбы двух соседей-ювелиров и обнаружили ювелирные матрицы, инструменты и различные предметы быта, — рассказывает руководитель Старорязанской экспедиции ИА РАН Игорь Стрикалов. — Раскопки позволили увидеть, каким был город восемь веков назад: здесь жили преуспевающие ремесленники с хорошо организованным бытом и довольно высоким достатком.

Отмечается, что раскопки проходили на территории южного городища Старой Рязани. Там археологи нашли остатки усадеб с жилыми помещениями, мастерскими и хозяйственными постройками. Найденные предметы указывают, что хозяева усадеб были ювелирами.

Кроме того, на территории усадеб археологи обнаружили шахматные фигуры. Это говорит о том, что хозяева были образованными людьми с хорошо организованным бытом.

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