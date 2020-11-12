Бесплатную парковку у вокзала «Рязань-1» официально сделали бесплатной.

Власти Рязани внесли изменения в постановление о «О создании и использовании платной парковки закрытого типа на территории муниципального образования – город Рязань». Опубликован документ 11 ноября.

Изменения коснутся парковки перед вокзалом «Рязань-1». Там, в настоящее время, ищется оператор. Его выберет специальная конкурсная комиссия. А пока, по заявлению чиновников, парковка будет бесплатной.

Отметим, что парковочная территория уже не первый год бесплатная для автомобилистов, проживающих в близлежащих домах. Еще в феврале 2017 года, согласно постановлению администрации Рязани, оператором парковки стала московская компания ООО «МСП-Консалтинг». Предыдущий оператор - ООО «Соир», отменил бесплатные минуты и задолжал в муниципальный бюджет изрядную сумму за аренду участка (читать подробнее). После этого с территории убрали все оборудование, а парковку сделали бесплатной.

Однако, в сентябре 2019 года парковка закрытого типа на территории вокзала Рязань-1 вновь стала платной. Как определили чиновники, режим платной парковки должен был быть ежедневным и круглосуточным, а стоимость за 1 час — 30 рублей с НДС. Но до настоящего времени парковались у вокзала все, кто пожелает. И абсолютно бесплатно.

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