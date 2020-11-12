За сутки в Московском районе зафиксирован резкий прирост зараженных коронавирусом

Последние новости по коронавирусу в Рязани на сегодня, 12 ноября.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Последние новости по коронавирусу в Рязани на сегодня, утро 12 ноября - в Рязанской области зарегистрировали 11893 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 6095 человек проживают в Рязани.
Мэрия Рязани обновила данные по количеству зараженных в районах города:
- в Московском районе – 1926 (+29 за сутки) случаев;
- в Октябрьском районе – 1687 (+22) человек заболели;
- в Железнодорожном районе – 1494 (+17) случая;
- в Советском районе – 988 (+14) случаев заражения.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Рязани разом прибавилось 82 заболевших ковидом (читать подробнее).
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