Администрация Рязани объявила тендер на новогоднее оформление города или, по крайней мере, его часть. Подрядчик должен установить 2 сцены, ограждения под праздничные елки (муниципальных будет около трех десятков) и распечатать 908 баннеров.

На все про все дается пять дней с момента заключения контракта. Стоимость работ не превысит 718 тысяч рублей.

Напомним, ранее администрация объявила, что украшения, в том числе иллюминация и арт-объекты, останутся прежними. Готовятся два варианта программы празднеств: велика вероятность, что будут действовать ограничения из-за коронавируса, и мероприятия пройдут онлайн.