Рязань
Еще
Радио
Рязань
Еще
Радио
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Администрация Рязани объявила тендер на новогоднее оформление города

Подрядчику закажут установку двух сцен. Притом велика вероятность, что массовых мероприятий не будет вовсе
Антон КОНОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий

Администрация Рязани объявила тендер на новогоднее оформление города или, по крайней мере, его часть. Подрядчик должен установить 2 сцены, ограждения под праздничные елки (муниципальных будет около трех десятков) и распечатать 908 баннеров.

На все про все дается пять дней с момента заключения контракта. Стоимость работ не превысит 718 тысяч рублей.

Напомним, ранее администрация объявила, что украшения, в том числе иллюминация и арт-объекты, останутся прежними. Готовятся два варианта программы празднеств: велика вероятность, что будут действовать ограничения из-за коронавируса, и мероприятия пройдут онлайн.